В Херсоне раздались взрывы

https://racurs.ua/n173110-v-hersone-razdalis-vzryvy-foto-video.html

Ракурс

В окупованому Херсоні та Бердянську місцеві мешканці повідомили про вибухи. За їхніми словами, вибухи лунали в районі Нової Петрівки з боку полігону. Наразі офіційних підтверджень ударів по російських окупантах — не було.

Очевидці публікують фото та відео зі стовпом диму. Судячи з кадрів, вибухає одночасно у кількох місцях.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Після цього окупанти були змушені перекрити рух мостом. В ОК «Південь» назвали удари по мосту назвали «філігранними». Пізніше з’явилися фото та відео нових пошкоджень полотна мосту. Також повідомлялося, що пошкоджено залізний міст.