З окупованого Куп'янська на Харківщині рашисти евакуюють жінок та дітей

https://racurs.ua/ua/n174554-z-okupovanogo-kup-yanska-na-harkivschyni-rashysty-evakuuut-jinok-ta-ditey.html

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У Куп’янську та Куп’янському районі Харківської області, які були захоплені російськими військами у перші дні війни, розпочалася евакуація жінок та дітей.

Про це пише пропагандистське російське агентство «РИА Новости» із посиланням на окупаційну адміністрацію.

Там заявили, що причина евакуації — обстріл з боку українських військ.

Про евакуацію оголосив віталій ганчев, колишній український міліціонер, а нині гауляйтер окупованої частини Харківської області.

Скоріше за все, втікати готуються самі колаборанти. Для цього їм потрібно прикритись мирними жителями. Якщо евакуація буде примусовою, значить, окупанти використають людей як «живий щит», — прокоментував новину про евакуацію український фронтовий журналіст Андрій Цаплієнко.

ганчев був до 2013 заступником начальника РВВС Дергачівського району Харківській області. З 2014 перебіг на бік проросійських сепаратистів і там став «керівником економічного відділу Жовтневого районного управління мвс лнр.

З березня 2022 року він голова рашистської адміністрації окупованої частини Харківщини.

Нагадаємо, днями джерела з обох сторін війни, а також військові аналітики заявили про контрнаступ ЗСУ у Харківській області, про який не було оголошено заздалегідь.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив у зведенні за 7 вересня, що ЗСУ просунулися не менш ніж на 20 кілометрів углиб окупованих районів на північ від Ізюму у бік Куп’янська та відбили територію площею близько 400 квадратних кілометрів. ISW припускає, що Україна скористалася тим, що росія перекинула частину військ із Харківської до Херсонської області.

Офіційно ані українська, ані російська армії не коментували контрнаступ у Харківській області. Але президент України Володимир Зеленський увечері 7 вересня заявив, що «цього тижня є хороші новини з Харківщини». При цьому він додав, що «ще не час називати ті чи інші населені пункти, до яких повертається український прапор».

7 вересня до мешканців Куп’янська вперше за понад п’ять місяців у соціальних мережах звернулися представники міської ради. Вони закликали городян подбати про свою безпеку.

ЗСУ вже близько, — заявив депутат міськради Вадим Крохмаль.

29 серпня українська армія заявила про контрнаступ в окупованій Херсонській області. Московити тоді заявили, що він «з тріском» провалився. За версією російського військового відомства, українська сторона зазнала великих втрат.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ ЗСУ йде одразу за декількома напрямками. 5 вересня він повідомив про звільнення одного населеного пункту на Донеччині та ще двох на півдні країни.