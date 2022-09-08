Військова допомога Україні - що у новому транші США

https://racurs.ua/ua/n174553-viyskova-dopomoga-ukrayini-scho-u-novomu-transhi-ssha-na-675-milyoniv-spysok.html

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні.

Йдеться про техніку та обладнання для Сил оборони України на 675 млн дол., заявив очільник Пентагону Остін на відкритті зустрічі міністрів оборони «Рамштайн-5».

За словами Остіна, пакет включатиме:

105-мм гаубиці;

артилерійські боєприпаси;

ракети HARM і Humvees;

броньовані машини швидкої допомоги;

стрілецьку зброю.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III Delivers Opening Remarks at 5th Ukraine Defense Contact Group Meeting https://t.co/WMqQhL6m6w — Department of Defense �� (@DeptofDefense) September 8, 2022

Уранці 8 вересня на американській військовій авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалася чергова зустріч із питань оборонної підтримки України. У ній беруть участь міністри оборони та високопоставлені військові близько 50 країн.

Раніше Washington Post з посиланням на представника американського уряду повідомляла, що допомога включатиме додаткові високоточні снаряди для HIMARS, які ЗСУ використовують для точкових ударів по важливих об'єктах російських окупантів.