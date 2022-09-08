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Ракурс
Військова допомога Україні - що у новому транші США

Військова допомога Україні — що у новому транші США на 675 мільйонів (СПИСОК)

8 вер 2022, 12:14
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні.





Йдеться про техніку та обладнання для Сил оборони України на 675 млн дол., заявив очільник Пентагону Остін на відкритті зустрічі міністрів оборони «Рамштайн-5».

За словами Остіна, пакет включатиме:

  • 105-мм гаубиці;
  • артилерійські боєприпаси;
  • ракети HARM і Humvees;
  • броньовані машини швидкої допомоги;
  • стрілецьку зброю.

Уранці 8 вересня на американській військовій авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалася чергова зустріч із питань оборонної підтримки України. У ній беруть участь міністри оборони та високопоставлені військові близько 50 країн.

Раніше Washington Post з посиланням на представника американського уряду повідомляла, що допомога включатиме додаткові високоточні снаряди для HIMARS, які ЗСУ використовують для точкових ударів по важливих об'єктах російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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