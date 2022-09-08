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США оголосять про новий пакет військової допомоги ЗСУ, серед "смаколиків" - високоточні снаряди для HIMARS
США оголосять про новий пакет військової допомоги ЗСУ, серед «смаколиків» — високоточні снаряди для HIMARShttps://racurs.ua/ua/n174546-ssha-ogolosyat-pro-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-zsu-sered-smakolykiv-vysokotochni-snaryady.htmlРакурс
Пентагон 8 вересня оголосить про виділення Україні нової партії озброєння на 675 млн дол.
Про новий транш військової допомоги повідомило видання Thе Washington Post з посиланням на представника американського уряду.
Допомога включатиме додаткові високоточні снаряди для HIMARS, які ЗСУ використовують для точкових ударів по важливих об'єктах російських окупантів.
Чиновник, який говорив з журналістами на умовах анонімності, сказав, що реактивні боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS будуть супроводжуватися транспортними засобами та іншим обладнанням для українських військових, — заявили у виданні.
Джо Байден 8 вересня обговорить подальшу підтримку України з лідерами G7, НАТО та Євросоюзу у форматі відеоконференції. Також сьогодні на авіабазі Рамштайн у Німеччині на нову зустріч збереться Контактна група з питань оборони України. Група представників країн Заходу з координації військової допомоги Києву, зустрінеться у Німеччині на американській авіабазі.
Раніше кілька країн-членів НАТО пообіцяли дати Україні зимову форму для військових.
«Ракурс» повідомляв, що Іспанія направила Україні черговий літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем. Це вже п’яте постачання озброєння для Києва з боку Мадрида за останні кілька днів.
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