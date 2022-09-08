США оголосять про новий пакет військової допомоги ЗСУ, серед "смаколиків" - високоточні снаряди для HIMARS

https://racurs.ua/ua/n174546-ssha-ogolosyat-pro-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-zsu-sered-smakolykiv-vysokotochni-snaryady.html

Ракурс

Пентагон 8 вересня оголосить про виділення Україні нової партії озброєння на 675 млн дол.

Про новий транш військової допомоги повідомило видання Thе Washington Post з посиланням на представника американського уряду.

Допомога включатиме додаткові високоточні снаряди для HIMARS, які ЗСУ використовують для точкових ударів по важливих об'єктах російських окупантів.

Чиновник, який говорив з журналістами на умовах анонімності, сказав, що реактивні боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS будуть супроводжуватися транспортними засобами та іншим обладнанням для українських військових, — заявили у виданні.

Джо Байден 8 вересня обговорить подальшу підтримку України з лідерами G7, НАТО та Євросоюзу у форматі відеоконференції. Також сьогодні на авіабазі Рамштайн у Німеччині на нову зустріч збереться Контактна група з питань оборони України. Група представників країн Заходу з координації військової допомоги Києву, зустрінеться у Німеччині на американській авіабазі.

Раніше кілька країн-членів НАТО пообіцяли дати Україні зимову форму для військових.

«Ракурс» повідомляв, що Іспанія направила Україні черговий літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем. Це вже п’яте постачання озброєння для Києва з боку Мадрида за останні кілька днів.