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Україна повернула приблизно 400 квадратних кілометрів території на Харківщині – ISW

Україна повернула 400 квадратних кілометрів території на Харківщині — ISW

8 вер 2022, 08:11
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Україна повернула приблизно 400 квадратних кілометрів території на Харківщині.





Про це у звіті за 7 вересня написали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили, ймовірно, 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 кв. км території, — йдеться у їхньому звіті.

Російські військові блогери висловили занепокоєння, що ця українська контратака має на меті перерізати наземні лінії зв’язку з російськими тиловими районами в Куп’янську та Ізюмі, що дозволить українським військам ізолювати російські угруповання в цих районах і повернути собі значні території.

У цих блогерів переважно панікуючий і пригнічений тон, вони визнавали значні досягнення України та стверджували, що український контрнаступ на півдні може відвертати увагу від поточних дій у Харківській області, які вони називають основним українським зусиллям.

Хоча малоймовірно, що південний контрнаступ і спроби відвернути російські сили на півдні України є обманом для поновлення операцій у Харківській області.

Українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, обладнання та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області, — стверджує Інститут вивчення війни

Геолоковані зйомки показують, що українські частини просунулися шосе T2210 від Балаклії та Вербівки через Яковенкове, Волохів Яр (на перетині T2210 та E40) у бік Шевченкового (на перетині T2210 та N26), йдеться в новій доповіді.

Карта бойових дій в Україні поблизу Харкова станом на 7 вересня, дані - ISW

Джерело: Ракурс


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