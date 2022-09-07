РосЗМІ пишуть про оточення бійців російського поліцейського спецназу під Балаклією

https://racurs.ua/ua/n174524-roszmi-pyshut-pro-otochennya-rosiyskogo-policeyskogo-specnazu-pid-balakliieu-video.html

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Проросійські телеграм-канали вже другий день повідомляють про втрати своїх позицій та успіхи ЗСУ біля міста Балаклія Харківської області. Вони пишуть, що бійці загонів поліції спецпризначення (СОБР) із Самарської області та Башкортостану потрапили в оточення.

Першими про бійців СОБР, які «відбивають атаки ЗСУ», написало російське видання «Известия» ввечері 6 вересня. Журналісти з посиланням на джерела заявили, що окупанти «успішно відбили наступ українських військових».

Однак у проросійських телеграм-каналах, повʼязаних із війною, і в каналах військових кореспондентів, ситуацію описують інакше. Блогер Володимир Романов повідомляв, що під Балаклією в оточення потрапив самарський СОБР і справи у нього «так собі».

Потім у каналі Rosich написали, що бійці самарського СОБР потрапили в оточення і перестали виходити на звʼязок. Через деякий час стало відомо, що, крім самарців, в оточення потрапили й окупанти з башкирського СОБР. Інші проросійські пабліки писали, що російські військові «попрощалися» та «битимуться до останнього». Уранці 7 вересня ситуація не змінилася — окупанти досі в оточенні.

Крім того, український десант захопив у полон російського підполковника.

Один з телеграм-каналів рф заявив, що бійці самарського СОБР перебувають в оточенні і перестали виходити на зв’язок. Його наступне повідомлення про СОБР під Балаклією закінчується словами «Самара! Башкирія! Моліться за них».

Водночас інші телеграм-канали повідомляли, що два зведені загони Росгвардії вже більше доби «борються у повному оточенні під Волоховим Яром» (Чугуївський район Харківської області). Пізніше стало відомо, що це самарський та башкирський СОБР.

В Ізюмі ударом «Хаймарсів» було знищено чергове розташування військових РФ. Згоріла військова техніка.

За визнанням російських військових кореспондентів, за останній місяць російським ППО не вдалося збити жодної ракети «Хаймарс» під Ізюмом.

Наступ ЗСУ на Балаклію показав, що справи у російській армії гірші, ніж вважалося досі, стверджує BBC.

Успіхи України показали безлад, який панує в армії рф, та її повну неготовність до активних боїв у Харківській області. Таку думку висловили у матеріалі для BBC західні військові експерти.

На думку професора стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюса Філліпса O’Брайєна, російська розвідка провалила свою місію і дозволила українським підрозділам підготуватися до контрудару.

О’Брайєн зазначив, що несподіваний наступ ЗСУ на Харківщині яскраво демонструє наскільки погана організація у російській армії, адже все відбувається прямо біля кордону з рф.

Він підкреслив, що це також хороша ознака того, що Україна відмінно працює у режимі секретності.