Украина вернула 400 квадратных километров территории на Харьковщине — ISW

https://racurs.ua/n174541-ukraina-vernula-400-kvadratnyh-kilometrov-territorii-na-harkovschine-isw.html

Ракурс

Україна повернула приблизно 400 квадратних кілометрів території на Харківщині.

Про це у звіті за 7 вересня написали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили, ймовірно, 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 кв. км території, — йдеться у їхньому звіті.

Російські військові блогери висловили занепокоєння, що ця українська контратака має на меті перерізати наземні лінії зв’язку з російськими тиловими районами в Куп’янську та Ізюмі, що дозволить українським військам ізолювати російські угруповання в цих районах і повернути собі значні території.

У цих блогерів переважно панікуючий і пригнічений тон, вони визнавали значні досягнення України та стверджували, що український контрнаступ на півдні може відвертати увагу від поточних дій у Харківській області, які вони називають основним українським зусиллям.

Хоча малоймовірно, що південний контрнаступ і спроби відвернути російські сили на півдні України є обманом для поновлення операцій у Харківській області.

Українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, обладнання та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області, — стверджує Інститут вивчення війни

Геолоковані зйомки показують, що українські частини просунулися шосе T2210 від Балаклії та Вербівки через Яковенкове, Волохів Яр (на перетині T2210 та E40) у бік Шевченкового (на перетині T2210 та N26), йдеться в новій доповіді.