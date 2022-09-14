Мобілізовані влаштували бунт в окупованому у Луганську. Фото: censor.net

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Бунт мобілізованих стався в окупованому російською федерацією Луганську.

Мобілізовані вороги, яких українська армія витіснила з Харківської області, не хочуть повертатися на фронт. Зокрема, вони не хочуть воювати на Донецькому напрямку за так звану Донецьку народну республіку. Зокрема, за цих «бійців» заступаються жінки. Про це 14 вересня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

До Луганська повернулися мобілізовані, вибиті з Харківської області. Замість відпустки їх хотіли перекинути на фронт в так звану ДНР. Мамкиних героїв своїми грудьми прикрили жінки, заявивши, що нікуди вони не підуть, — йдеться в повідомленні.

Також в управлінні додали, що й самі мобілізовані не горять бажанням брати участь у бойових діях, щоб не приїхати додому в пакетах.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що росіяни не випускають за територію самопроголошеної ДНР чоловіків, які мають реєстрацію в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку окупованої з 2014 року Донеччини. Їм не дозволяють виїхати ні в росію, ні в тимчасово окуповані райони Запорізької області.