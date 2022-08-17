Чоловіків з окупованої Донеччини не випускають за межі ДНР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n173807-cholovikiv-z-ordo-ne-vypuskaut-za-meji-dnr.html

Ракурс

Російські загарбники не випускають чоловіків з окупованої території Донецької області.

Чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку окупованої з 2014 року Донеччини не випускають за кордон так званої ДНР. Не дозволяють виїхати ні в росію, ні в тимчасово окуповані райони Запорізької області. Все це через так звану «мобілізацію». Про це 17 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Мобілізаційний резерв замкнуто в банановій республіці, — написав він.

Радник мера додав, що відкупитися від «мобілізації» можна — це коштуватиме 40 тис. руб. За ці гроші дадуть довідку про те, що людина не підлягає мобілізації. А за ще 40 тис. руб. місцеві «прикордонники» можуть випустити в росіє.

За словами Андрющенка, зараз стало дуже багато бажаючих виїхати з ОРДО, щоб не помирати за безглузді ідеї путіна.

Майбутнє, яке чекає маріупольців, уже дуже скоро. Тому чоловікам варто їхати вже. Поки без ризику і безкоштовно. Подалі від бананового пекла, — наголосив радник мера.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі розпочалася прихована мобілізація. Жителі міста почали отримувати смс з нібито пропозицією роботи у «новому підрозділі». Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт.