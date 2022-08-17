КНР відправить свої війська до рф для спільних військових навчань. Фото: focus.ua

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Військові навчання на території росії відвідають військовослужбовці Китаю.

Пекін відправить контингент своїх військ до рф для участі у спільних військових навчаннях, які відбудуться за участю Індії, Білорусі, Монголії та Таджикистану. Китайці вважають, що участь у спільних навчаннях «не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», очевидно маючи на увазі повномасштабне вторгнення рф в Україну. Про це 17 серпня повідомило Міністерство оборони КНР, передає «Радіо свобода».

Зазначається, що маневри є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю. В останні роки військові рф та Китаю вже проводили спільні навчання.

Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці, — зазначили в китайському Міноборони.

Як відомо, після початку повномасштабної війни росії проти України КНР ухилилася від запровадження санкцій. У липні 2022 року в Державному департаменті США висловили стурбованість «тим, що Китай зайняв сторону росії».

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський заявив про бажання обговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном повномасштабну війну російської федерації проти України.

Джерело: «Радіо Свобода»