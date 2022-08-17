Bayraktar із квітів створили у Києві. Фото: КМДА

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Бойовий безпілотник «Байрактар» заслужив таку народну любов, що у Києві йому присвятили квіткову інсталяцію.

Вона отримала назву «Вартові неба». Побачити модель безпілотника, який нещадно нищить росіян на фронті, можна на транспортній розв’язці проспекту Степана Бандери й вулиці Богатирської в Оболонському районі. Про це 17 серпня повідомляє комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

На композицію площею 265 кв. м витратили понад 24 тис. квітів, вирощених у власній оранжереї: колеус, чорнобривці, агератум, сальвію, очиток, цинерарію, бегонію, хлорофітум, сурфінії, канни та хризантеми.

Гендиректор «Київзеленбуду» Олексій Король запевнив, що до Дня Незалежності у кожному районі столиці з’явиться композиція на актуальну сьогодні тему. Зокрема, їх присвятять Збройним силам України, псу-саперу Патрону. Загалом очікується понад 10 локацій, на яких висадять 200 тис. квітів.

Нагадаємо, напередодні Дня незалежності України стартують матчі нового сезону Української Прем'єр-ліги. Попри повернення футболу на українські стадіони, вболівальники зможуть спостерігати за матчами лише з трансляцій.