Звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС може допомогти путіну запустити "Мінськ-3"

https://racurs.ua/ua/n174517-zvit-magate-schodo-zaes-moje-dopomogty-putinu-zapustyty-novi-minski-ugody-isw.html

Ракурс

Президент терористичної російської федерації володимир путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) і створити процес, аналогічний мінським угодам.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 6 вересня зазначив, що зашифрована мова звіту МАГАТЕ показує той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ.

Організація не може безпосередньо взаємодіяти з російською федерацією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що росія має право на консультації.

ISW вказує, що путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію України, яку зараз окупують російські війська.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками своєї місії на ЗАЕС на початку вересня.

Члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які з'єднують реактори. МАГАТЕ також зафіксувало пошкодження цистерни з мастилом для турбін; дахів кількох будівель, зокрема гаража, де стоять машини для відпрацьованого палива; будівлі, в якій зберігається свіже ядерне паливо та тверде відпрацьоване паливо; нової будівлі навчального комплексу.