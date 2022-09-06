МАГАТЕ підтвердило, що росія розмістила техніку та військових на території ЗАЕС

https://racurs.ua/ua/n174491-magate-pidtverdylo-scho-rosiya-rozmistyla-tehniku-ta-viyskovyh-na-terytoriyi-zaes.html

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Міжнародне агентство з ядерної енергетики (МАГАТЕ) 6 вересня опублікувало звіт після візиту на ЗАЕС.

У звіті організації вказано, що наразі існує гостра потреба вжити заходів для запобігання ядерній аварії. Експерти рекомендують встановити безпечну зону навколо ЗАЕС.

Члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які з'єднують реактори. МАГАТЕ також зафіксувало пошкодження дорожнього покриття, стін і вікон різних будівель.

Агентство готове розпочати консультації для термінового створення такої зони.

Потрібна домовленість усіх сторін щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС, щоб уникнути пошкоджень. Обстріли необхідно припинити через загрозу фізичної цілісності станції, порушення якої може спричинити ризик «ядерного інциденту», — йдеться у документі.

Головне у звіті МАГАТЕ:

всі сторони мають домовитися про те, щоб створити захисну зону навколо ЗАЕС, щоб уникнути пошкоджень;

МАГАТЕ готова негайно розпочати консультації про те, щоб створити таку зону;

обстріли можуть пошкодити важливе обладнання та призвести до необмеженого викиду радіоактивних матеріалів;

усі інші українські АЕС, окрім Запорізької, продовжують безпечно працювати.

місія зафіксувала пошкодження: цистерни з мастилом для турбін; дахів кількох будівель, зокрема гаража, де стоять машини для відпрацьованого палива; будівлі, в якій зберігається свіже ядерне паливо та тверде відпрацьоване паливо; нової будівлі навчального комплексу.

У вівторок директор МАГАТЕ представить висновки Раді безпеки ООН.

5 вересня в Агентстві розповіли, що резервну лінію електропередачі, що забезпечує ЗАЕС, навмисно відключили, щоб загасити пожежу, але вона не була пошкоджена.

ЗАЕС продовжує отримувати необхідну для безпеки електроенергію від свого єдиного діючого реактора. Україна повідомила (МАГАТЕ), що цю резервну лінію буде під'єднано після гасіння пожежі, — йшлося у заяві МАГАТЕ.

Там додали, що генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі 6 вересня опублікує доповідь про ситуацію з ядерною безпекою в Україні — включно з висновками місії, яка побувала на ЗАЕС — а пізніше того ж дня проінформує Раду безпеки ООН про місію на АЕС.