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Ракурс
Українські військові звільнили значні території під час контрнаступу на Харківщині, фото: Міноборони України

На 4 тис. кв км звільнених територій тривають стабілізаційні заходи — Зеленський

13 вер 2022, 22:58
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На територіях, нещодавно звільнених українськими військовими, завершено стабілізаційні заходи в районах загальною площею понад 4 тис. кв км.





Ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває - виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку. Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 13 вересня, у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, дуже важливим є те, що з українським прапором на деокуповану територію повертається і звичайне нормальне життя.

Як приклад — у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію, — наголосив він. — І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми.

Джерело: Ракурс


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