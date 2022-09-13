Украинские военные освободили значительные территории во время контрнаступления в Харьковской области, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n174735-na-4-tys-kv-km-osvobojdennyh-territoriy-prodoljautsya-stabilizacionnye-meropriyatiya-zelenskiy.html

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На територіях, нещодавно звільнених українськими військовими, завершено стабілізаційні заходи в районах загальною площею понад 4 тис. кв км.

Ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває - виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку. Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 13 вересня, у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, дуже важливим є те, що з українським прапором на деокуповану територію повертається і звичайне нормальне життя.