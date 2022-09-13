На 4 тыс. кв км освобожденных территорий продолжаются стабилизационные мероприятия — Зеленскийhttps://racurs.ua/n174735-na-4-tys-kv-km-osvobojdennyh-territoriy-prodoljautsya-stabilizacionnye-meropriyatiya-zelenskiy.htmlРакурс
На територіях, нещодавно звільнених українськими військовими, завершено стабілізаційні заходи в районах загальною площею понад 4 тис. кв км.
Ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває - виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку. Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 13 вересня, у вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, дуже важливим є те, що з українським прапором на деокуповану територію повертається і звичайне нормальне життя.
Як приклад — у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію, — наголосив він. — І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми.