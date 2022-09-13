Фотоснимки деоккупированной Харьковщины показал Зеленский

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Харьковщина, освобожденная от российской оккупации, фото: Владимир Зеленский
Фотоснимки деоккупированной Харьковщины показал Зеленскийhttps://racurs.ua/n174733-fotosnimki-deokkupirovannoy-harkovschiny-pokazal-zelenskiy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський показав фотознімки, зроблені в нещодавно деокупованих населених пунктах Харківщини.
Знімки сьогодні, 13 вересня, опубліковані в Telegram-каналі Зеленського.
Ізюм, Балаклія та ще понад 300 населених пунктів. Зі зламаними будинками, але незламними людьми. Не забуті Україною. Звільнені Україною. Будуть відбудовані Україною. І назавжди залишаться Україною! — наголосив Зеленський.
Раніше сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону повідомила, що за кілька днів контрнаступу ЗСУ звільнили у Харківській області понад 300 населених пунктів або 3,8 тис. кв. км. Понад 150 тис. українців стали вільними від окупації.
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