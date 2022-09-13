Фотознімки деокупованої Харківщини показав Зеленський

Харківщина, звільнена від російської окупації, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n174733-fotoznimky-deokupovanoyi-harkivschyny-pokazav-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський показав фотознімки, зроблені в нещодавно деокупованих населених пунктах Харківщини.

Знімки сьогодні, 13 вересня, опубліковані в Telegram-каналі Зеленського.

Ізюм, Балаклія та ще понад 300 населених пунктів. Зі зламаними будинками, але незламними людьми. Не забуті Україною. Звільнені Україною. Будуть відбудовані Україною. І назавжди залишаться Україною! — наголосив Зеленський.

Раніше сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону повідомила, що за кілька днів контрнаступу ЗСУ звільнили у Харківській області понад 300 населених пунктів або 3,8 тис. кв. км. Понад 150 тис. українців стали вільними від окупації.