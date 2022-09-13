Україна готується до важкого 2023 року, фото: Київська ОВА

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Уряд затвердив проект державного бюджету на 2023 рік. У ньому на сектор оборони передбачене виділення 1 трлн 156 млрд грн, що становить майже половину всього бюджету.

Порівняно з бюджетом 2022 року видатки на безпеку та оборону зростуть вчетверо. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє «Урядовий портал».

На соціальній програми передбачено 35% видатків бюджету. З них:

на виплату пенсій — 665 млрд грн;

на соціальний захист — 170 млрд грн;

на освіту — 155 млрд грн;

на охорону здоров‘я — 175 млрд грн.

Іншими словами: з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту, — зазначає Шмигаль.

Щомісячний дефіцит очікується в розмірі у понад 3 млрд дол.

Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати, — наголосив Шмигаль.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначає, що в проекті бюджету передбачене отримання 38 млрд дол. міжнародної підтримки:

18 млрд дол. від США;

15 млрд дол. від МВФ;

майже 5 млрд дол. від Євросоюзу.

Середній курс долара очікується 42,2 грн, на кінець 2023 року передбачено, що курс становитиме 50 грн.