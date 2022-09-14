Гімн України заспівали в центрі окупованого Маріуполя. Фото:

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Гімн України зазвучав в окупованому російськими військами Маріуполі.

Місцеві мешканці заспівали гімн у середу, 14 вересня. Це трапилось на площі Свободи. Хлопці та дівчати співали гімн на очах у російських окупантів. Про це повідомили Маріупольська міська рада та радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

Відчуй силу нескореного Маріуполя. Зараз жителі окупованого Маріуполя прямо у центрі міста співають Гімн України, — зазначили в міськраді.

Нагадаємо, 30 серпня у Маріуполі відбувся перший «голодний бунт». До лугопарку імені Гурова прийшло дуже багато бажаючих отримати гуманітарну допомогу. Охочих було настільки багато, що Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги. Це призвело до невдоволення містян.