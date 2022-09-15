Росіяни укріплюють оборону на Донбасі і Запоріжжі недобитками з Харківщини і резервом з рф

https://racurs.ua/ua/n174771-rosiyany-ukripluut-oboronu-na-donbasi-i-zaporijji-nedobytkamy-z-harkivschyny-i-rezervom-z-rf.html

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Велика війна росії в Україні триває вже 203 добу. Станом на ранок 15 вересня росіяни намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях заради утримання тимчасово захоплених територій.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що для цього окупанти переміщують резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

Водночас через порушення українськими підрозділами логістичного забезпечення окупантів росіяни зіткнулися з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.