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Росіяни укріплюють оборону на Донбасі і Запоріжжі недобитками з Харківщини і резервом з рф
Росіяни укріплюють оборону на Донбасі і Запоріжжі недобитками з Харківщини і резервом з рфhttps://racurs.ua/ua/n174771-rosiyany-ukripluut-oboronu-na-donbasi-i-zaporijji-nedobytkamy-z-harkivschyny-i-rezervom-z-rf.htmlРакурс
Велика війна росії в Україні триває вже 203 добу. Станом на ранок 15 вересня росіяни намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях заради утримання тимчасово захоплених територій.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що для цього окупанти переміщують резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.
Водночас через порушення українськими підрозділами логістичного забезпечення окупантів росіяни зіткнулися з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.
У ранковому зведенні Генштабу та оперативного командування «Південь» повідомляється, що за минулу добу українські військові на півдні знищили 33 окупантів, 11 російських танків, п’ять гаубиць «Мста-Б», самохідну артустановку «Гвоздика», 13 одиниць автобронетехніки, а також два склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.
Від авіаційних, ракетних ударів і реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривий Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокамʼянське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юрʼївка, Нью-Йорк, Первомайське, Камʼянка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.
За минулу добу ворог завдав 8 ракетних і 19 авіаційних ударів, а також здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних обʼєктах на території України.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що внаслідок вересневого контрнаступу ЗСУ співвідношення втрат української та російської сторін становило 1 до 9. Про це він розповів в ефірі «24 каналу».
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на звільнених українських територіях удосконалять фортифікаційні споруди та збудують нові.
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