Белый дом консультируется с Конгрессом о санкциях, аналогичных объявлению россии спонсором терроризма

https://racurs.ua/n174773-belyy-dom-konsultiruetsya-s-kongressom-o-sankciyah-analogichnyh-obyavleniu-rossii-sponsorom.html

Ракурс

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що американська влада не має наміру оголошувати росію державою-спонсором тероризму, однак у Конгресі та адміністрації президента Джо Байдена обговорюють новий пакет санкцій, аналогічний цьому статусу.

Можливі непередбачені наслідки оголошення росії державою, яка спонсорує тероризм. Ми вважаємо, що існують більш прицільні методи, — сказав Прайс.

Зокрема, він пояснив, що такий статус росії може перешкодити некомерційним організаціям не лише працювати в росії, але й ускладнить постачання гуманітарної допомоги в Україну.

Є кроки, які ми вже ухвалили, і кроки, які ми можемо вжити й обговорюємо з Конгресом, які б мали наслідки, аналогічні тим, що передбачені законом про держави-спонсори тероризму, без небажаних наслідків, — сказав Прайс.

Раніше українська влада неодноразово закликала визнати росію та білорусь державами-спонсорами тероризму, а збройні сили рф — терористичною організацією.

Цей заклик стосувався насамперед США, де на законодавчому рівні закріплено поняття «держава-спонсор тероризму». Наразі США закріпили такий статус за Кубою, Північною Кореєю, Іраном та Сирією.

28 липня Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні.