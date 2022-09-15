Ракета «Кинжал» упала в рф - ею хотели ударить по Кривому Рогу

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Гіперзвукова ракета «Кинджал» впала в росії 14 вересня. Інцидент стався у Туркменському окрузі Ставропольського краю поблизу села Кендже-Кулак. Фотографії з місця події оприлюднив ставропольський губернатор Володимир Владіміров.

За даними ЗМІ, від вибуху «Кинджалу» постраждало шестеро осіб: пожежник і п’ятеро цивільних, які прийшли подивитися на місце пригоди. Це свідчить про те, що ракета здетонувала через певний час після моменту падіння, пише «Мілітарний».

Російські медіа просувають версію, що у Ставропольському краю упав безпілотник Ту-141. Однак залишки на місці вибуху не дають підтвердження цій версії. На фото та відео не видно жодного характерного елементу для Ту-141 «Стриж».

OSINT-дослідники висунули кілька версій того, яка саме ракета впала на російську територію. Зокрема, залишки ракети, знайдені на місці падіння, подібні до гіперзвукового ракетного комплексу Х-47м2 «Кинджал».

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, 14 вересня росіяни ударили по Кривому Рогу саме за допомогою ракетного комплексу «Кинджал». А місце падіння ракети знаходиться на відстані 200 км від бази носіїв «Кинджала» МиГ-31 в Ахтюбинську. Населений пункт міг знаходитися на траєкторії руху ракети Х-47м2, яку російський МиГ-31 міг запустити з акваторії Каспійського моря.