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Ракурс
В россии начали угрожать США признанием «стороной конфликта»

В россии начали угрожать США признанием «стороной конфликта»

15 сен 2022, 16:32
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Доки триває повномасштабна війна росії проти України, очільниця МЗС рф марія захарова на сьогоднішньому брифінгу назвала чергову умову щодо того, коли «США вважатимуться стороною конфлікту» в Україні.





Якщо США ухвалять рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту. росія залишає у цьому випадку за собою право на адекватну відповідь, — заявила захарова.

Таким чином москва відреагувала на можливі поставки Збройним силам України далекобійних ракет. Навесні росіяни вже намагалися шантажувати Вашингтон напередодні рішення щодо постачання систем HIMARS.

Источник: Ракурс


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