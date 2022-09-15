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Ракурс
У росії почали погрожувати США визнанням “стороною конфлікту”

У росії почали погрожувати США визнанням «стороною конфлікту»

15 вер 2022, 16:32
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Доки триває повномасштабна війна росії проти України, очільниця МЗС рф марія захарова на сьогоднішньому брифінгу назвала чергову умову щодо того, коли «США вважатимуться стороною конфлікту» в Україні.





Якщо США ухвалять рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту. росія залишає у цьому випадку за собою право на адекватну відповідь, — заявила захарова.

Таким чином москва відреагувала на можливі поставки Збройним силам України далекобійних ракет. Навесні росіяни вже намагалися шантажувати Вашингтон напередодні рішення щодо постачання систем HIMARS.

Джерело: Ракурс


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