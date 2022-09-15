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Ракурс
Базу росіян у Новій Каховці знищили ЗСУ

Базу росіян у Новій Каховці знищили ЗСУ (ФОТО)

15 вер 2022, 16:11
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Результати роботи Збройних сил України по військовій базі армії росії в тимчасово окупованій Новій Каховці показали на фото.





Нова Каховка. Знищена ЗСУ сьогодні зранку ворожа база! — написав у Телеграм військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, 31 серпня на території тимчасово окупованої міста у Херсонській області вже лунали вибухи. Тоді ЗСУ атакували базу окупантів на приладобудівному заводі «Сокіл».

29 серпня російські окупанти оголосили евакуацію у місті. Жителі Нової Каховки, які мають російські сім-карти, отримали повідомлення від окупаційної влади про евакуацію з робочих місць. Тим часом перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський порадив українцям на окупованих територіях перебувати в безпечних місцях, зробити запаси їжі та води та перевірити аптечки першої медичної допомоги.

Джерело: Ракурс


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