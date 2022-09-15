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Ракурс
Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі – мер

Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — мер

15 вер 2022, 15:50
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Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі 15 вересня. Про це сьогодні повідомив мер міста Іван Федоров.





З його слів, вибухи пролунали у південній частині окупованого російськими військами міста Запорізької області.

Щойно: два гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать «швидкі». Тож підраховуємо втрати ворога, — написав Федоров у Телеграм-каналі.

Водночас російські пропагандисти стверджують, що звуки вибухів в окупованому Мелітополі — це «наслідок знищення саперами боєприпасів».

Джерело: Ракурс


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