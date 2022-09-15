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Взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе – мэр
Взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе — мэрhttps://racurs.ua/n174794-vzryvy-progremeli-v-okkupirovannom-melitopole-mer.htmlРакурс
Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі 15 вересня. Про це сьогодні повідомив мер міста Іван Федоров.
З його слів, вибухи пролунали у південній частині окупованого російськими військами міста Запорізької області.
Щойно: два гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать «швидкі». Тож підраховуємо втрати ворога, — написав Федоров у Телеграм-каналі.
Водночас російські пропагандисти стверджують, що звуки вибухів в окупованому Мелітополі — це «наслідок знищення саперами боєприпасів».
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