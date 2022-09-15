Суд не выпустил Медведчука из СИЗО

https://racurs.ua/n174793-sud-ne-vypustil-medvedchuka-iz-sizo.html

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Личаківський районний суд Львова продовжив нардепу Віктору Медведчуку запобіжний захід у виді тримання під вартою ще на 60 діб — до 14 листопада.

Попередній термін перебування кума путіна під вартою, який визначив львівський суд, спливав 19 вересня.

Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів до 14.11.2022 року, — йдеться у повідомленні суду.

Медведчука підозрюють у державній зраді, проти нього відкрили два провадження. Після втечі з-під домашнього арешту Медведчука затримали у квітні та арештували. Тоді у кума путіна вперше арештували частину майна.

У червні суд Львівський суд заарештував 279 картин та залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер'єру та посуду.

Одну зі справ Медведчука вже передали до суду. У випадку, якщо його провину буде доведено, Медведчуку на момент публікації загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Водночас в СБУ зазначили, що це лише «перший епізод» справи Медведчука.