По числу жертв Изюм можно сравнить по меньшей мере с двумя Бучами – Минобороны

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Кількість жертв російської окупації серед цивільного населення Ізюма Харківської області щонайменше вдвічі перевищує кількість потерпілих від звірств воєнних злочинців армії рф у Бучі на Київщині. Руйнування ж у місті можна порівняти з пошкодженнями в кількох Бородянках.

Про це повідомив радник міністра оборони Олексій Копитько на Фейсбук-сторінці.

Багато хто вже бачив окремі кадри з Ізюма, але поки що ще могли не скласти повної картини. Для розуміння. Ізюм — це кілька «бородянок» з погляду руйнувань і кілька (щонайменше дві) «бучі» з огляду кількості жертв серед цивільного населення, — вказав він.

Зі слів радника глави Міноборони, російські війська випустили по Ізюму більше ракет, аніж по Маріуполю, у якому мешкало приблизно вдесятеро більше людей.

Копитько розповів, що окупаційна армія свідомо скидало авіаційні бомби на деякі багатоповерхівки. Внаслідок цього під’їзди житлових будинків «склалися», спричинивши загибель десятків цивільних.

Як тільки наші воїни відсунуть фронт трохи далі на схід, чекає величезна робота з фіксації та розслідування цих злочинів. Візит президента України до Ізюма — сильний жест, який дозволить зафіксувати увагу на цьому місті, зокрема — у контексті майбутнього трибуналу над російськими військовими злочинцями, — підсумував радник очільника Міноборони.

Нагадаємо, за час російської окупації міста Ізюм на Харківщині загинула щонайменше тисяча мешканців.