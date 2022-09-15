СБУ видит в переходах московских церквей к ПЦУ «угрозу для нацбезопасности» - СМИ

https://racurs.ua/n174804-sbu-vidit-v-perehodah-moskovskih-cerkvey-k-pcu-ugrozu-dlya-nacbezopasnosti-smi.html

Ракурс

Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, «створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні».

Відповідний лист заступника начальника Головного управління СБУ в Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації оприлюднило видання LB.ua.

В СБУ нагадали про заборону проведення масових заходів на період дії надзвичайного стану, а також про те, що посадові і службові особи органів державної влади і територіальних громад, не мають права ініціювати, організовувати, головувати та голосувати на зборах релігійної громади.

На думку СБУ, «проведення таких зборів може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді», а російськими спецслужбами — для «звинувачень в утисках УПЦ, розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і використанні протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі».

За результатами вжитих заходів Дарницька райдержадміністрація має відзвітувати СБУ. Як пише LB.ua, на початку вересня заступник начальника Головного управління СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади села Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ. При цьому в СБУ відкидають втручання у релігійні процеси в державі.

Зі слів речника СБУ Артема Дехтяренка, Служба безпеки просто звернула увагу на протидію ворожим проявам, які мають на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Під час воєнного стану забороняються будь-які масові зібрання людей, оскільки це може становити загрозу їхньому життю через підвищений ризик ракетних ударів та диверсій, які може вчиняти рф. З метою недопущення таких кризових ситуацій, а також розхитування настроїв українського суспільства, що може мати негативні наслідки під час війни, СБУ моніторить потенційні загрози та інформує уповноважені структури, — додав Дехтяренко.

Нагадаємо, 27 травня УПЦ провела Собор, на якому заявила про «повну самостійність і незалежність» від РПЦ, тепер вона називає себе «незалежною» церквою. Однією з головних причин цього було потрапляння УПЦ під дію закону, що значно обмежує в Україні діяльність організацій, центр управління яких знаходиться на території держави-агресора. Але в канонічному праві немає такого поняття як «незалежна церква» і, згідно з тим же канонічним правом, УПЦ залишається частиною РПЦ.