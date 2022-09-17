Раненых рашистов отказываются лечить в россии и выбрасывают на улицу

Раненых в ходе вторжения в Украине отказываются лечить в россии, фото: «Мещанин»

https://racurs.ua/n174846-ranenyh-rashistov-otkazyvautsya-lechit-v-rossii-i-vybrasyvaut-na-ulicu.html

Ракурс

Загарбників із підрозділів так званого «союзу добровольців Донбасу», які отримали поранення при штурмі Авдіївки, вивезли в Ростов-на-Дону, але не надають їм медичну допомогу у шпиталі, посилаючись на те, що вони не мають статусу регулярного військового формування.

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також про це повідомляють Telegram-канали рашистів, котрі стверджують, що вже відомо про десятки таких випадків — пораненим загарбникам не виплачують обіцяні їм страхові виплати, а у військових шпиталях відмовляються фіксувати поранення або часто занижують їх шкоду для здоров’я, зокрема фіксують забиття замість переломів чи остеохондроз замість контузії.

Стали масовими випадки виписки зі шпиталів не долікованих поранених без документів та коштів для вибуття до місця проживання, — бідкаються рашисти. — Люди змушені ночувати на зупинках громадського транспорту, вокзалах, у випадкових знайомих, жебракувати та просити грошей для поїздки до місця проживання та подальшого лікування.

Зазначається, що передусім йдеться про «добровольців», котрі уклали контракти з підрозділами так званого «бойового армійського резерву» рф (БАРС) та приватної військової компанії «Редут».