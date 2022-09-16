Россияне перебрасывают срочников на защиту границы с Украиной - BBC

https://racurs.ua/n174830-rossiyane-perebrasyvaut-srochnikov-na-zaschitu-granicy-s-ukrainoy-bbc.html

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Військовослужбовців строкової служби з 1-го гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії, готують до перекидання з Московської області до Білгородської «для захисту державного кордону».

Російська служба BBC цитує родичів солдатів, які заявили, що на солдатів чинять тиск. Їх просять підписати контракти, щоби відправити на війну з Україною.

володимир путін ще навесні заявляв, що солдати строкової служби брати участь у бойових діях не будуть, а коли з’ясувалося, що строковики все ж опинялися на території України, гинули там або потрапляли в полон, то в кількох випадках вживалися кадрові заходи. Саме високий відсоток строковиків, які опинилися на території України, називали однією з причин відставки командувача Західного військового округу генерал-полковника Олександра Журавльова.

Родичі військовослужбовців, яких відправляють на кордон, розповідають, що на солдатів тиснуть із пропозиціями скоріше підписати контракт, після чого їх можна буде відправляти до зони бойових дій.

Офіцери наполягали, що новобранцям треба скоріше підписати контракти, а коли один із них навмисно зробив у приготовленому для нього документі кілька грубих орфографічних помилок, то папір у його присутності спалили, після чого солдату було сказано, що на кордон він вирушить у будь-якому випадку, розповідає мама одного із призовників.

Формально перший контракт можна укласти після трьох місяців служби, тому весняні призовники у вересні вже можуть це зробити, але матері військовослужбовців розповідають, що охочих підписувати контракт і їхати на війну в частині небагато.

Офіцери сказали, що якщо знайдете заміну серед охочих, то можна буде до Валуйок не їхати, але добровільно туди вирушити захотіли лише чотири людини, а решта не хочуть ні підписувати контракт, ні їхати у відрядження, — розповіла одна з матерів Бі-бі-сі.

Після важких втрат у перші тижні та місяці вторгнення в Україну міністерство оборони Росії розгорнуло масштабну рекламну кампанію короткострокових контрактів на армійську службу. Бі-бі-сі розповідала про приховану мобілізацію до лав збройних сил.