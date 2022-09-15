Я вас забираю в живых. Но не всегда живыми возвращаю – "повар путина" Пригожин вербует узников на войну

https://racurs.ua/n174777-ya-vas-zabirau-v-jivyh-no-ne-vsegda-jivymi-vozvraschau-povar-putina-prigojin-verbuet-uznikov.html

Ракурс

Прихильники Олексія Навального, які роблять канал «Популярна політика», опублікували відео, на якому близький до Кремля бізнесмен та воєнний злочинець Євген Пригожин вербує ув’язнених у ПВК «Вагнера» для участі у війні в Україні.

У якій саме колонії зроблено запис, не уточнюється, ймовірно, це ІЧ-6 у Марі Ел. «Медуза» опублікувала повне розшифрування виступу Пригожина.

…Я представник приватної військової компанії. Мабуть, чули — ПВК «Вагнера» називається. Війна тяжка. На всякі там чеченські близько не схожа. Витрата боєприпасів у мене — приблизно вдвічі більше, ніж у Сталінграді.

Перший гріх — це дезертирство. Ніхто не дає задню. Ніхто не відступає. Ніхто не здається у полон. Коли ви навчатиметеся, вам розкажуть про дві гранати, які ви повинні мати з собою. Другий гріх — це алкоголь та наркотики. У зоні бойових дій — доки півроку ви з нами, ви весь час у зоні бойових дій. І третій гріх — це мародерка. Включаючи сексуальні контакти з місцевими жінками. Флорою, фауною, чоловіками там, із ким завгодно.

Мінімальний вік, який ми беремо — це 22 роки. Якщо молодший — папірець від найближчих родичів, що вони не проти. Максимальний вік, умовно — це 50 років. Але якщо міцний, тут на співбесіді робимо елементарні тести, дивимося, наскільки міцний. Фізична форма украй необхідна. Дивимося, наскільки ти міцний, і тоді приймаємо рішення та беремо.

Перші ув’язнені, які воювали зі мною, — це було 1 червня штурм Вуглегірської ТЕС. 40 осіб із Пітера, суворий режим, рецидив. 40 людей зайшли в окопи супротивника, вирізали його ножами. Було троє загиблих, семеро поранених. З трьох загиблих одному було 52 роки, відсиджено тридцятку. Загинув героїчно.

Ми уважно ставимося до тих, хто сидить по ст. 228. Виключно, виходячи з того, була залежність чи ні. Якщо є питання, залишаємо за собою право, поки ми готуємося до того, щоб вас забрати, провести поліграф і поставити питання, наскільки людина стійка.

Ми дуже акуратно ставимося до тих, хто сидить за сексуальними статтями. Але розуміємо, що трапляються помилки.

Хто нам потрібний? Нам потрібні лише штурмовики. 60% моїх хлопців — штурмовики, і ви будете одними з них. Від нас ви не відрізнятиметеся нічим. До вас таке ж ставлення, іноді ще більш лояльне, ніж до тих, хто в мене воює багато років і пройшли десятки воєн.

Взводи вогневої підтримки та інші підрозділи, що забезпечують наступ. У мене є в ПВК літаки кількох типів, є РСЗВ, є танки, є все, що потрібно для того, щоб ефективно наступати.

Ті, хто рухається вперед, ті, хто найбільше хорт, — вони виживають краще. Ті, хто дають задню і не розуміють, що їм робити, зрозуміло, що вони потрапляють у заміс.

Після того, як я вам все розповім, пройде співбесіда. Короткий час я буду на ньому, потім залишаться кілька людей, які з вами протягом двох-трьох годин поговорять із кожним, подивляться у вічі, поставлять кілька запитань.

Загиблі. Тіла відвозяться в місце, яке ви вказуєте у своєму заповіті. Відвозять родичам — або захоронюють там, де ви кажете. Усіх захоронюють на Алеях героїв у містах, де є. Хто не знає, де поховати, — ховаємо поруч із каплицею ПВК «Вагнера» у Гарячому Ключі.

Далі. За півроку йдіть додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче залишитись з нами, залишаються з нами. Тому варіантів повернутися на зону немає жодних. Ті, хто приїжджає і в перший день: «Кудись я не туди потрапив», ми робимо позначку «дезертир» і після цього слідує розстріл.

Хлопці, питання є? Після питань усі живі черги вишиковуються на співбесіду. Час на ухвалення рішення — п’ять хвилин. Коли ми їдемо, час закінчується. А далі як пощастить.

Питання гарантій та довіри такі. У вас є хтось, хто вас може з десяткою терміну звідси витягти з зони? Як ви думаєте? Є двоє, хто витягує. Це Аллах і Бог у дерев’яному ящику. А я вас забираю живими. Але не завжди живими повертаю. Ну що, хлопці, є питання?

П’ять хвилин на роздуми, доки ми туди заходимо. Далі, поки що тут — вирішуйте. Хто хоче — їде.