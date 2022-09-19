Великобритания прощается с королевой - трансляция похорон Елизаветы II

https://racurs.ua/n174911-britaniya-zamerla-v-traure-kak-prodoljaetsya-proschanie-s-korolevoy-elizavetoy-ii-translyaciya.html

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У Великій Британії 19 вересня прощатимуться з королевою Єлизаветою II — монархинею, яка перебувала на троні довгих 70 років і померла на 97 році життя, 8 вересня, у шотландському замку Балморал.

О 12.52 за Києвом труну з тілом монархині занесуть до Вестмінстерського Абатства.

О 13.00 розпочнеться служба, яка закінчиться о 13.55 хвилиною мовчання по всій Великій Британії.

День похорон королеви Єлизавети II оголошений національним вихідним і днем жалоби у Великій Британії.

У Лондоні 19 вересня вранці завершилася церемонія публічного прощання з королевою Єлизаветою ІІ.

Дзвін Вестмінстерського абатства дзвонитиме раз на хвилину упродовж 96 хвилин, символізуючи роки життя королеви. Служба завершиться національним гімном.

Після процесії труну королеви на катафалку перевезуть до королівського маєтку Віндзор, де вона буде похована в Меморіальній каплиці короля Георга VI, поряд з її батьками та чоловіком, принцом Філіпом.

Під час ходи похоронної процесії ще з учорашнього вечора зібралися тисячі людей.

Напередодні похорону Її Величності Єлизавети ІІ в Instagram королівської родини Великої Британії оприлюднили її фотопортрет.

Світлину зробили цьогоріч із нагоди Платинового ювілею правління монархині.