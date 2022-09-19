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Местные власти сообщили подробности ночных прилетов по Запорожью

Местные власти сообщили подробности ночных прилетов по Запорожью

19 сен 2022, 12:27
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Місцева влада Запоріжжя повідомила подробиці нічних прильотів по місту-мільйоннику.





Першу атаку ворог здійснив близько другої години ракетами С-300, розповів голова ОВА Олександр Старух. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста.

Частково район був знеструмлений, під загрозою знеструмлення опинилися лікувальні заклади. На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури — вибито шибки.

Вже вранці окупант здійснив чергову ракетну атаку обласного центру, знову застосувавши С-300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району Постраждалих немає.

Ще одна поцілила в село Запорізького району. Зруйновано декілька приватних будинків.

Поранень зазнала 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні.

Источник: Ракурс


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