Місцева влада Запоріжжя повідомила подробиці нічних прильотів по Запоріжжю

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Місцева влада Запоріжжя повідомила подробиці нічних прильотів по місту-мільйоннику.

Першу атаку ворог здійснив близько другої години ракетами С-300, розповів голова ОВА Олександр Старух. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста.

Частково район був знеструмлений, під загрозою знеструмлення опинилися лікувальні заклади. На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури — вибито шибки.

Вже вранці окупант здійснив чергову ракетну атаку обласного центру, знову застосувавши С-300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району Постраждалих немає.

Ще одна поцілила в село Запорізького району. Зруйновано декілька приватних будинків.

Поранень зазнала 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні.