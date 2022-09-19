Супутник зафіксував спроби окупантів відбудувати переправу біля Каховської ГЕС

https://racurs.ua/ua/n174914-rosiyany-vidbudovuut-perepravu-bilya-kahovskoyi-ges-suputnykovi-foto.html

Ракурс

Росіяни намагаються відбудувати переправу біля Каховської ГЕС. Про такі намаганні засвідчили супутникові знімки Planet Labs, які опублікували «Схеми».

Фото демонструють спроби російських окупантів відбувати переправу через пошкоджений ракетними ударами Збройних сил міст в районі Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованій території Херсонщини.

На знімках за 18 вересня під пошкодженою частиною мосту можна побачити насип (встановити, що це за суміш — поки не вдалось) та затоплені раніше вагони.

Раніше Генштаб ЗСУ розповідав, що окупанти затопили вагони для відбудови переправи біля Каховської ГЕС.

В районі Каховської ГЕС, для побудови надалі переправи, вони (окупанти) затопили 9 вагонів, — йшлося в зведенні Генштабу 18 вересня.

На супутниковому фото за 16 вересня, яке також є у розпорядженні «Схем», можна побачити місце, де були затоплені вагони. Саме там згодом з’явився насип. Також Planet Labs зафіксував поруч невеликі переправи, на інший бік Каховської ГЕС. На знімках за 2 вересня, їх ще не було.