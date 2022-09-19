Нa війну в Україну росія погнала 400 увʼязнених з Тамбова

https://racurs.ua/ua/n174913-na-viynu-v-ukrayinu-rosiya-pognala-400-uv-yaznenyh-z-tambova.html

Ракурс

Керівництво зс рф відправило з міста Тамбов на війну в Україну 400 увʼязнених за кримінальні злочини.

У Генштабі ЗСУ вранці 19 вересня повідомили, що, на думку росіян, злочинці мають підсилити їхні війська на тимчасово окупованих територіях України.

У ранковому зведенні Генеральний штаб зазначив, що у зв’язку з суттєвою нестачею людських та матеріальних ресурсів, російські загарбники продовжують вдаватись до нестандартних способів поповнення своїх втрат.

На посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини, — йдеться у повідомленні.

А у Краснодарському краї громадські організації «воїнів-афганців» отримали завдання зібрати від місцевого населення гроші для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

«Ракурс» писав, що російських ув’язнених вербують на війну в Україні та обіцяють свободу за хорошу службу. У відкритому доступі з’явилося відео із власником найманців «ПВК Вагнер» Євгеном Пригожиним — він особисто виступає перед злочинцями.

На відео російський олігарх та довірена особа володимира путіна розповідає, що у ряди «вагнерівців» приймають ув’язнених віком від 22 років до 50 років із деякими виключеннями.

євген пригожин обіцяє злочинцям «ставлення, як до інших військових» і водночас попереджає, що його найманці не мають права відступати та здаватися живими у полон. Тому кожному видаватимуть по дві гранати та інструкцію, як треба поводитися після пропозиції скласти зброю.

У так звану ПВК «Вагнера» приймають тільки «штурмовиків» — це бійці, які повинні першими атакувати оборонні позиції противника.

Відомо, що нині російське військове керівництво намагається компенсувати свої втрати у війни з Україною за рахунок ув’язнених. Злочинцям пропонують зняття судимості після тримісячної служби у підрозділах, які беруть участь у бойових діях на українській території. Для рецидивістів або засуджених за тяжкі злочини цей період складає шість місяців.