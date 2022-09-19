Запоржжя вночі зазнало масштабної ракетної атаки росіян

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Запоріжжя зазнало ракетного удару у ніч проти 19 вересня. Сталося вісім прильотів по об'єктах інфраструктури. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Уранці був ще один удар: ракета влучила в обласний центр біля річки Дніпро. І в цьому випадку інформації про постраждалих поки немає, повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Також обстріляли одне із сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу розповів голова ОВА Олександр Старух.

Старух показав наслідки обстрілу в одному з сіл Запорізького району області.

Тим часом на гідротехнічних спорудах Кривого Рогу продовжуються аварійні роботи після ракетних ударів росіян, повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Рівень води падає по всій території підтоплення, на усіх ділянках він не перевищує критичних позначок. Рятувальники уже ліквідували підтоплення у житлових будинках. Зараз продовжують відкачку води з прибудинкових територій. Усього з початку робіт відкачали 4 тис. 158 кубометрів води.