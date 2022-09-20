Кулеба и Подоляк уже ответили на вопросы "референдумов" оккупантов - HIMARS и ВСУ не остановить

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Очільник українського МЗС Кулеба та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментували авральне рішення Кремля почати референдуми про приєднання раніше окупованих територій України до фашистської федерації.

У відповідь на проведення росією так званих референдумів Кулеба написав у Твіттер:

рф як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окуповує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в росії, — Кулеба.

Радник голови ОП порадив росіянам не витрачати час на референдуми, а швидше втікати з України.

Вони думають, що незаконний референдум зможе зупинити HIMARS і ЗСУ? Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво, — Подоляк.

Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у відповідь на інформацію щодо «референдумів» на окупованих росіянами територіях закликав запровадити нові санкції проти росії.

Він зазначив, що світове співтовариство має надати Україні більше зброї й сказати «ні» російському шантажу.

Нагадаємо, у чотирьох тимчасово окупованих областях України московити готують «голосування» про приєднання до рф з 23 по 27 вересня.

У Москві вже заявили, що готові їх визнати. У Києві вважають такий поспіх ознакою страху подальших військових поразок рф.

РосЗМІ повідомляють, що сьогодні путін може виступити з приводу «референдумів» на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.