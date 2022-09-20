Кремль организует голосование на фейковом референдуме и на территории россии

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Заступник голови центральної виборчої комісії рФ Микола Булаєв заявив, що ЦВК організує на території Росії «десятки» виборчих дільниць для голосування на референдумах самопроголошених днр, лнр, а також Запорізької та Херсонської областей.

«Інтерфакс» розповів 20 вересня, що омбудсмен з прав людини рф Тетяна Москалькова запропонувала облаштувати дільниці для голосування в пунктах тимчасового розміщення біженців, щоб вони також змогли проголосувати на «референдумах».

Інформацію про голосування на території росії підтвердив ватажок так званої днр денис пушилін.

У нас у планах було вийти на конституційні кордони та провести референдум у межах цих кордонів. Однак довелося підкоригувати плани та надати жителям можливість, щоб вони змогли виїхати до росії або на територію днр та проголосувати тут, — цитують росЗМІ заяву пушиліна.

Глава фейкового угруповання додав, що так зване «голосування» у самій днр буде багатоденним. Його проведуть поза виборчими дільницями — у громадських місцях, і лише один день на кожній з дільниць, щоб «ті, кому зручно, могли прийти та проголосувати там».

Крім цього, пушилін заявив, що у «референдумі» зможуть взяти участь так звані військовослужбовці днр.

На фронті організують повноцінне голосування серед військовослужбовців, кожен зможе взяти участь і віддати свій голос, — сказав він.

Нагадаємо, що проведення так званих «референдумів» про приєднання до рф у самопроголошених лнр і днр, а також в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей заплановано на 23−27 вересня.

Під контролем України, за даними, що є на момент публікації, знаходиться трохи менш як 40% Донецької області.

Нагадаємо, проросійська влада маріонеткових утворень днр та лнр, а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей 20 вересня у поспішному порядку та одна за одною оголосила, що найближчим часом проведе «референдуми про приєднання до росії.

В лнр і днр додали, що голосування пройде вже цього тижня, з 23 по 27 вересня.