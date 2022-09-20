США жестко оценили намерения путина по поводу референдумов и допустили проведение мобилизации в рф

https://racurs.ua/n174963-ssha-jestko-ocenili-namereniya-putina-po-povodu-referendumov-i-dopustili-provedenie-mobilizacii-v-rf.html

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США жорстко оцінили наміри режиму володимира путіна негайно провести референдуми росії на тимчасово окупованих територіях України. У Вашингтоні припускають також, що путін готовий почати мобілізацію у своїй країні.

Про це 20 вересня сказав радник з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Схоже, що росія планує провести так звані референдуми в районах України, які перебувають під її контролем, та навіть в тих регіонах, де вона контролю не має. росія поспішає з проведенням референдумів у відповідь на перемоги українців на полі бою, а також для підготовки до потенційних мобілізаційних заходів, — сказав Салліван

Він вважає, що так звані референдуми порушують принципи системи суверенітету, що лежать в основі статуту ООН, їхні результати будуть зманіпульовані, а рф буде їх використовувати для «нібито анексії» — зараз, чи в майбутньому.

Радник Байдена наголосив: якщо це відбудеться, то США не визнають анексію частин України.

США відомо й про те, що путін може оголосити мобілізацію. Пізніше Салліван сказав, що даними розвідки США про ці наміри РФ він поділитись нині з журналістами не може.

Це не дії впевненої країни, це не акти сили, а якраз навпаки, — заявив Салліван.

Радник президента США розповів і про спілкування з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який сказав йому, що масові поховання в Ізюмі «в чомусь гірші, ніж Буча» і про те, що «ми побачимо більше таких поховань в міру того, як Україна деокупує міста, які раніше були окуповані російськими збройними силами».