Выступление путина обвалило курс рубля. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/n174977-vystupleniya-putina-i-shoygu-obvalili-kurs-rublya-i-priveli-k-padeniu-na-birje.html

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Падіння акцій найбільших російських компаній та обвал рубля — так російський ринок акцій відреагував на оголошену в росії мобілізацію.

Одразу після виступу диктатора володимира путіна рубль знецінився — курс долара на Московській біржі піднявся вище 62 руб., а курс євро — вище 61 руб. Індекс Мосбіржі впав на 9,45% — майже до 2 тис. пунктів. Індекс РТС наразі становить 1 тис. 25 пунктів, а зниження — понад 11%. Про це 21 вересня повідомило видання «Бабель».

Тим часом російське видання «Верстка» написало, що за кілька хвилин після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі авіаквитки на 21 вересня до Стамбулу, Тбілісі та Єревану.

Нагадаємо, 21 вересня президент російської федерації володимир путін оголосив у своїй країні початок часткової мобілізації. Диктатор вже підписав відповідний указ, а мобілізаційні заходи стартують вже сьогодні. На фронт планують відправити 300 тис. резервістів.

Джерело: «Бабель», «Верстка»