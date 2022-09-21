У Зеленского отреагировали на начатую путиным мобилизацию россиян на войну. Фото: slovoidilo.ua

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Оголошення часткової мобілізації в російській федерації прокоментували в Офісі президента України.

Мобілізувати росіян на війну проти України на 210-й день повномасштабного вторгнення показує, як москви «все йде за планом». Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

За його словами, спочатку в кремлі заявляли, що за три дні захоплять Україну, але вже зараз змушені оголосити мобілізацію. Також росія стала ізгоєм, бо її кордони закриті для цивілізованого світу, а сама країна-агресор перебуває під серйозними санкціями.

Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для «опущених» у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору, — написав Подоляк.

Тим часом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у відповідь на часткову мобілізацію росіян на війну, у Telegram заявив, що його діджитал-команда буде зміцнювати «армію дронів».

Нагадаємо, президент російської федерації володимир путін 21 вересня у терміновому зверненні оголосив у своїй країні часткову мобілізацію. Диктатор вже підписав відповідний указ, а на війну росіян почнуть відправляти вже відсьогодні.

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що диктатор планує кинути на війну в Україну 300 тис. резервістів. Очікується, що в окопи відправлятимуть тих, хто зараз перебуває у запасі й перш за все тих, хто проходив службу в лавах російської армії й має певні військово-облікові спеціальності й відповідний досвід.