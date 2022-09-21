Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
шойгу рассказал, сколько мобилизованных отправят на войну против Украины

шойгу рассказал, сколько мобилизованных отправят на войну против Украины

21 сен 2022, 11:20
999

Часткова мобілізація з росії, яку 21 вересня розпочав російський диктатор володимир путін, передбачає призов до армії 300 тис. резервістів.





У росії мобілізаційний ресурс становить майже 25 млн осіб, а частковій мобілізації підлягають трохи більше ніж 1%. При на загибель не відправлятимуть строковиків та студентів. Про це заявив міністр оборони російської федерації сергій шойгу під час відеозвернення.

Також шойгу розкрив втрати російських збройних сил у війні з Україною. За його словами, з початку вторгнення загинули лише 5 тис. 937 осіб. Продовжуючи свій спіч шойгу додав, що 90% поранених окупантів вже повернулися на службу.

Крім того, путінський чиновник вирішив пофантазувати про втрати України. Він заявив, що ЗСУ у війні втратили начебто понад 100 тис. осіб убитими та пораненими.

У своїй заяві шойгу вже розповів не про «спецоперацію», а про війну. При цьому він упевнений, що росія зараз воює з «колективним Заходом», а не з Україною.

Ми воюємо не з Україною, а з колективним Заходом, бо та зброя, яка була в України, вона фактично закінчилася — це колишня радянська зброя. Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні, але ми все вибиваємо, вибиваємо, вибиваємо, — заявив агресор.

Нагадаємо, 21 вересня президент рф володимир путін заявив про початок проведення в росії часткової мобілізації. На війну проти України кремль планує відправляти тих громадян рф, які зараз перебувають у запасі і перш за все тих, хто проходив службу в лавах російської армії й має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров