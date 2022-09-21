сергій шойгу розповів, скільки мобілізованих відправлять на війну

https://racurs.ua/ua/n174975-shoygu-rozpoviv-skilky-mobilizovanyh-vidpravlyat-na-viynu-proty-ukrayiny.html

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Часткова мобілізація з росії, яку 21 вересня розпочав російський диктатор володимир путін, передбачає призов до армії 300 тис. резервістів.

У росії мобілізаційний ресурс становить майже 25 млн осіб, а частковій мобілізації підлягають трохи більше ніж 1%. При на загибель не відправлятимуть строковиків та студентів. Про це заявив міністр оборони російської федерації сергій шойгу під час відеозвернення.

Також шойгу розкрив втрати російських збройних сил у війні з Україною. За його словами, з початку вторгнення загинули лише 5 тис. 937 осіб. Продовжуючи свій спіч шойгу додав, що 90% поранених окупантів вже повернулися на службу.

Крім того, путінський чиновник вирішив пофантазувати про втрати України. Він заявив, що ЗСУ у війні втратили начебто понад 100 тис. осіб убитими та пораненими.

У своїй заяві шойгу вже розповів не про «спецоперацію», а про війну. При цьому він упевнений, що росія зараз воює з «колективним Заходом», а не з Україною.

Ми воюємо не з Україною, а з колективним Заходом, бо та зброя, яка була в України, вона фактично закінчилася — це колишня радянська зброя. Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні, але ми все вибиваємо, вибиваємо, вибиваємо, — заявив агресор.

Нагадаємо, 21 вересня президент рф володимир путін заявив про початок проведення в росії часткової мобілізації. На війну проти України кремль планує відправляти тих громадян рф, які зараз перебувають у запасі і перш за все тих, хто проходив службу в лавах російської армії й має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.