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Ракурс
Дуже «патріотичні» росіяни шукають у мережі інформацію про те, як втекти з країни або ухилитися від мобілізації

Великі «патріоти» — в росії різко зросли запити до Гугл про виїзд з рф і відстрочку від армії

20 вер 2022, 21:33
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На тлі останніх новин про мобілізацію в рф різко зросли запити до Google (Гугл) «як виїхати з росії» та «відстрочка від армії».





Індекс запитів у Google за словосполученням «Як виїхати з росії» досяг максимуму у вівторок, 20 вересня. Це сталося на тлі новин про майбутню мобілізацію та референдуми в невизнаних республіках та частково окупованих територіях півдня України.

Пік запитів припав на 18.00, як йдеться із даних Google Trends. А найбільше це питання цікавило мешканців Хабаровського краю, що межує з Китаєм.

Також на вівторок припав сплеск запитів на тему мобілізації. Але він менший, ніж у травні (коли ця тема активно обговорювалася перед Днем перемоги і нібито епохальним виступом володимира путіна).

Найбільш активно цією темою цікавляться мешканці Білгородської області, яка межує з Україною.

Цього ж дня росіяни почали активно гуглити тему відстрочок від армії. Пік припав на 13.00 після перших повідомлень про покарання за ухилення від мобілізації.

Джерело: Ракурс


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