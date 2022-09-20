Большие «патриоты» - в рф резко выросли запросы в Гугл о выезде из россии и отсрочке от армии

https://racurs.ua/n174966-bolshie-patrioty-v-rf-rezko-vyrosli-zaprosy-v-gugl-o-vyezde-iz-rossii-i-otsrochke-ot-armii.html

Ракурс

На тлі останніх новин про мобілізацію в рф різко зросли запити до Google (Гугл) «як виїхати з росії» та «відстрочка від армії».

Індекс запитів у Google за словосполученням «Як виїхати з росії» досяг максимуму у вівторок, 20 вересня. Це сталося на тлі новин про майбутню мобілізацію та референдуми в невизнаних республіках та частково окупованих територіях півдня України.

Пік запитів припав на 18.00, як йдеться із даних Google Trends. А найбільше це питання цікавило мешканців Хабаровського краю, що межує з Китаєм.

Також на вівторок припав сплеск запитів на тему мобілізації. Але він менший, ніж у травні (коли ця тема активно обговорювалася перед Днем перемоги і нібито епохальним виступом володимира путіна).

Найбільш активно цією темою цікавляться мешканці Білгородської області, яка межує з Україною.

Цього ж дня росіяни почали активно гуглити тему відстрочок від армії. Пік припав на 13.00 після перших повідомлень про покарання за ухилення від мобілізації.