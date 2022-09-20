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Ракурс
Атаки Киева после объявления итогов «референдумов» будут расценены как агрессия против россии

В россии будут считать ударами «по своей территории» атаки по оккупированным украинским территориям

20 сен 2022, 21:18
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У росії вважатимуть ударами «по своїй території» атаки по об'єктах на анексованих українських територіях.





Атаки Києва після оголошення результатів «референдумів» вважатимуться агресією проти росії, — передають слова сенаторки ольги ковітіді росЗМІ.

Варто зауважити, що Україна вже завдавала ударів по військових об'єктах в окупованому Криму та у прикордонних районах рф. Тож заяви кримської колаборантки є черговим способом підняти ставки у новій грі Кремля.

ковітіді — так званий сенатор і представник окупаційної виконавчої влади Криму у Раді федерації росії.

Вона була серед групи депутатів, які внесли поправки про мобілізацію, воєнний стан та кримінальне покарання за ухилення від військових дій, які держдума рф 20 вересня ухвалила у двох читаннях.

Источник: Ракурс


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