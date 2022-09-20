Армия рф атаковала порт в Очакове иранскими БПЛА Shahed

https://racurs.ua/n174964-armiya-rf-atakovala-port-v-ochakove-iranskimi-bpla-shahed.html

Ракурс

Окупанти намагалися завдати ударів безпілотниками Shahed-136 по інфраструктурі порту «Очаків».

Оперативне командування «Південь» 20 вересня повідомило, що після нічної атаки з напрямку моря по Очаківському порту на Миколаївщині, вдень знов спрямовано два ударні дрони.

Один з іранських баражуючих боєприпасів збила протиповітряна оборона України.

Один атакував прибережну зону Очакова, другий був знищений на підльоті. Люди не постраждали, — розповіли українські військові.

Також у соцмережах з’явилися фото з уламками Shahed-136, який росіяни назвали «Герань-2».

Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 м, — розповіли в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

8 вересня міністерство фінансів США заявило, що наклав санкції на іранську компанію Safiran Airport Services за координацію російських військових рейсів, які доставляли іранські безпілотники та супутнє обладнання до росії, а також на іранські компанії з виробництва безпілотників Paravar Pars, DAMA та Baharestan Kish.

13 вересня російські військові застосовували Shahed-136 у районі Куп’янська. 15 вересня цими іранськими боєприпасами московити вдарили по об'єктах у Дніпропетровській області.

У 2021 році в Ірані вперше було показано пускову установку на вантажівці для залпового пуску іранських баражуючих боєприпасів Shahed 136. Контейнери з такими дронами можна легко поставити не тільки на вантажівки, а й на вагони залізничних потягів, різні кораблі та інші пересувні засоби.

Про те, що закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, писала газета WSJ. Упродовж минулого тижня безпілотники Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на «Герань-2», все частіше почали зʼявлятися над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області.

Командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін розповів, що лише в районі дій його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються в ціль, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери.

Перед таким масштабним застосуванням Shahed-136 росія їх випробувала минулого місяця, каже Кулагін. За його словами, окупанти завдали за допомогою дрона удар по 155-мм американській гаубиці M777, ще одна вийшла з ладу, але була відновлена.

Полковник зазначив, що іранські безпілотники досить малі та літають низько — це ускладнює їхнє виявлення українськими системами протиповітряної оборони.

В останні дні іранські вантажні літаки регулярно здійснювали рейси до москви, повідомив Flightradar24.